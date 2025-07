Il ritorno di Asia Vitale: «Sì, sono su Onlyfans»

Asia Vitale è su Onlyfans, la piattaforma dove si possono pubblicare video, foto, annunci e altro, che gli utenti possono visualizzare se sono disposti a pagare. La ragazza che a 19 anni, nel luglio 2023, fu vittima della brutale violenza di gruppo consumata nel cantiere del Foro Italico, nei giorni scorsi si è confidata con La Zanzara, il programma di Cruciani e Parenzo che va in onda su Radio24. «Ho una predisposizione al sesso e lo faccio per superare il trauma della violenza», ha detto la ventunenne, i cui violentatori sono stati tutti condannati. «Il primo mese ho fatto novemila euro girando video di coppia o a tre - ha detto -. Ho fatto tanti lavori diversi ma in un mese riuscivo a guadagnare solo 1400-1500 euro e alla fine restavo senza un soldo. Voglio svoltare».