Sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" si registra una temporanea chiusura, fra i km 103,500 e 106,900, a causa di un incendio che ha interessato un’area boschiva in località Villarosa, in provincia di Enna. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che al momento è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria presso lo svincolo di Caltanissetta. I Vigili del Fuoco ed il personale Anas sono intervenuti sul posto.