Via ai casting per il nuovo film su Biagio Conte: si cercano bambini

Un casting per bambini tra gli 8 e gli 11 anni per un film su Biagio Conte. Un nuovo film TV dedicato alla vita di Biagio Conte è in fase di preparazione, con le riprese previste tra ottobre e novembre 2025. La produzione è alla ricerca di un bambino palermitano di età compresa tra 8 e 11 anni, capace di parlare in dialetto e preferibilmente residente nei quartieri del centro storico o delle periferie della città. Il progetto, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction e diretto da Costanza Quatriglio, prevede un casting a Palermo il 29 luglio.

Il casting si terrà a Palermo, presso l’Hotel Ibis Palermo President, in via Francesco Crispi n.230, il 29 luglio. I provini si svolgeranno in due sessioni: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Non è richiesta alcuna prenotazione, ma è obbligatorio che il minore sia accompagnato da un genitore o da un tutore legale, munito di fotocopia del proprio documento di identità e di quello del minore. Le candidature inviate via email non saranno considerate valide senza un colloquio in presenza. Non sono richieste né competenze specifiche, né esperienze pregresse. I responsabili dei casting invitano a non presentarsi per profili non aderenti all’età anagrafica e/o alla provenienza richiesta. La regia è affidata a Costanza Quatriglio, cineasta che ha spesso raccontato con sensibilità e realismo le marginalità sociali.