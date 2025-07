Palermo, riserve idriche ancora in lieve calo. Amap monitora l’emergenza. Ecco i nuovi dati

C'è stata la sospensione della misura che prevede il razionamento idrico a Palermo, almeno fino a domenica 27. Un provvedimento che si è reso necessario per far fronte all'ondata di calore. «Abbiamo recepito l’invito del sindaco Roberto Lagalla a sospendere il razionamento idrico già da questo pomeriggio in coincidenza di temperature sopra la media stagionale attese per questa settimana in tutto il territorio metropolitano di Palermo», aveva dichiarato l’Amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, aggiungendo che si riteneva «doveroso dare risposte alle esigenze dei cittadini di Palermo, nonostante il perdurare dell’emergenza idrica. Tuttavia, l’attuale livello delle riserve idriche non consente di abbassare la guardia e pertanto il razionamento verrà ripristinato non appena si ristabiliranno condizioni meteo meno sfavorevoli».

E, in effetti, stando ai numeri, la crisi idrica nel sistema metropolitano di Palermo non è comunque migliorata. Sono stati pubblicati, sul sito di Amap, i dati sulle riserve idriche aggiornati al 21 luglio 2025 che mostrano un lieve calo rispetto al mese precedente. Parliamo degli invasi che alimentano l’approvvigionamento potabile e irriguo di oltre un milione di abitanti.