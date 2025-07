Palermo, sopralluogo dell'assessore Orlando e della V commissione nei cantieri degli impianti sportivi

Sopralluogo nei cantieri degli Impianti sportivi dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando, dell’Assessore allo Sport, Alessandro Anello e della V Commissione Consiliare. "Proseguono i lavori di rigenerazione e adeguamento del Palazzetto dello Sport di Palermo - Zen e di riqualificazione della Cittadella dello Sport, mantenendo, così, un impegno concreto verso la città e restituendo ai cittadini strutture moderne, sicure e multifunzionali. Dopo anni di abbandono, stiamo rimettendo in moto un grande progetto di riqualificazione che valorizzerà l’intero quartiere e offrirà impianti di livello nazionale e internazionale" - lo dichiarano l’Assessore ai Lavori Pubblici Totó Orlando, che ringrazia gli Uffici dell’Assessorato (Ufficio edilizia pubblica, impianti sportivi ed espropriazioni) per l’impegno profuso, l’Assessore allo Sport, Alessandro Anello ed il Presidente della V Commissione Consiliare, Salvatore Alotta.

In particolare, i Lavori prevedono: -l'intervento denominato "Rigenerazione e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del palazzo dello sport di Palermo - Zen" con un investimento complessivo di 8.020.330,53, per il recupero e all’adeguamento alla normativa di settore della struttura, che diventerà, così, un impianto polivalente di livello Silver 1, capace di ospitare attività sportive nazionali e internazionali, nonché eventi di pubblico spettacolo. -gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo per il baseball, per un valore complessivo di 4.750.000,00 che consentiranno la rifunzionalizzazione del campo da baseball (con segnatura per cricket), la riqualificazione degli spogliatoi e della biglietteria ed il recupero delle aree esterne e dei parcheggi a servizio sia dell’impianto di baseball che del Palazzetto dello Sport.