Palermo, la denuncia del presidente della seconda circoscrizione: «La costa sud è ridotta a discarica»

La situazione è aggravata dalla presenza di accampamenti abusivi, in particolare insediamenti rom, lungo diversi punti del litorale. «I residenti sono esasperati – continua Federico – e anche i titolari dei B&B continuano a segnalarmi questo scempio. È una condizione inaccettabile per chi vive, lavora o investe in questa parte della città».

Secondo Federico, i pochi tratti di costa utilizzabili dalla cittadinanza come solarium sono invasi da rifiuti e incuria, mentre la passerella in legno – opera mai completata – rappresenta oggi solo un simbolo del degrado: «Su quest’opera attendevo un sopralluogo dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, ma finora ci sono stati solo documenti e carte. Nessun intervento concreto».

«La costa sud di Palermo è ridotta a una discarica, la passerella di via Messina Marine è ormai un ecomostro 2.0, e nessuno interviene». È l’amaro sfogo del Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico, che lancia un appello al sindaco e denuncia lo stato di degrado in cui versa uno dei tratti più popolati del litorale cittadino.

Il presidente della Circoscrizione sottolinea come le partecipate comunali non abbiano responsabilità dirette, trattandosi di interventi non previsti nei contratti di servizio. Ma non manca un riferimento alla scarsa civiltà di alcuni cittadini, ritenuta una delle cause principali del degrado.

«È doveroso chiedersi: chi deve intervenire? Chi deve rimuovere questo scempio e restituire dignità alla costa sud? Perché a Mondello si riesce a garantire una certa normalità e qui no?», si chiede Federico, che conclude con un appello diretto al sindaco affinché si faccia carico della situazione e promuova un intervento urgente per restituire decoro a una zona oggi imbarazzante per tutti: residenti, ristoratori e investitori.