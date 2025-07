Ondate di calore, anche domani Palermo da bollino rosso

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo, anche per le giornate di domani e dopodomani, la previsione per il rischio di ondate di calore continua ad attestarsi sul livello più alto (3, colore rosso). Temperature massime percepite di 37 gradi centigradi per domani (24 luglio) e 39 per dopodomani (25 luglio). Dichiarato, infine, un livello di allerta rossa, con pericolosità alta per quanto riguarda il rischio incendi.