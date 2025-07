Ondate di calore, a Palermo ancora stop alle carrozze

Stop alle carrozze trainate da cavalli anche per domani. E’ stata emanata, infatti, una nuova ordinanza sindacale dopo la pubblicazione dell’avviso della Protezione civile regionale su rischi di incendi e ondate di calore.

«Anche oggi - dichiara l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli - il bollettino numero 151 della Protezione civile conferma temperature in aumento in Sicilia con valori che passano da elevati a molto elevati. Nelle prossime 24 ore si prevede, infatti, l’allerta rossa a Palermo sia per incendi che per ondate di calore. La nuova ordinanza estende alla giornata di domani il divieto totale di transito delle carrozze trainate da cavalli al fine di salvaguardarne il benessere».