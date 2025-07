Dua Lipa-Palermo: è amore

Una gita in barca; un aperitivo tra i vicoli e una veloce partita a carte; gli scorci urbani decadenti e per questo ipnotici e una cena nella piazza simbolo della miscela di culture che rende Palermo difficile da dimenticare: «Palermo in my heart», scrive Dua Lipa sul suo profilo Instagram - che in tre ore ha ricevuto oltre un milione di like - alla fine del week end trascorso nel capoluogo siciliano con il suo compagno Callum Turner. Sopra un carosello di fotografie che riassume in 19 scatti (qui sopra) la loro vacanza. Ci sono le serate trascorse a passeggio in centro storico, con una pausa nei locali più in voga, l'immancabile Spritz, la terrazza mozzafiato di Villa Igea. Momenti di una Palermo tutta da assaporare, come hanno fatto in via Maqueda con i cannoli e le arancine di Cannoli&co e KePalle, dove la coppia si è fermata per gustare i cibi della tradizione.