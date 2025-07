Ars, presentata in commissione Salute la risoluzione per salvare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina

È stata presentata in commissione Salute dell’Ars una risoluzione a prima firma del capogruppo M5s, Antonio De Luca, per «impegnare il governo Schifani a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di: mantenere il reparto dell’ospedale San Vincenzo di Taormina». Nell’atto si chiede anche di «garantire 18 posti letto, di cui: 8 per lacardiochirurgia pediatrica, 6 per la terapia intensiva, 4 per la rianimazione; di inserire nella nuova rete ospedaliera due cardiochirurgie pediatriche, a Palermo e a Taormina; di garantire in ogni caso il mantenimento del reparto di Taormina

anche attraverso la proroga della convenzione esistente con il Bambino Gesù». La risoluzione, è stata firmata da tutti i partiti di maggioranza e opposizione: oltre a De Luca e Gilistro (M5s) lo hanno fatto anche firma Galluzzo e Zitelli (Fdi), Pace (Dc), Leanza e Burtone (Pd), Lombardo (Mpa) e D’Agostino (Fi).

«Quella di Taormina - spiega Antonio De Luca - è un’eccellenza nel panorama del servizio sanitario siciliano e costituisce un punto di riferimento fondamentale per tantissime famiglie non solo siciliane, ma anche meridionali. In virtù dei risultati conseguiti, della percentuale di occupazione dei posti letto, del numero e del peso degli interventi effettuati, la realtà sanitaria taorminese non può essere considerata in deroga al decreto Balduzzi, poiché è l’unica esistente in Sicilia attualmente in grado di operare e raggiungere i traguardi attesi da un reparto di altissima specializzazione. Tra l’altro, la morfologia del territorio siciliano presenta peculiarità tali da richiedere la coesistenza di due poli di cardiochirurgia pediatrica. Mettere in discussione un reparto del genere sarebbe

una scelta suicida»