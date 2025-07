Sicurezza a Palermo, alla Vucciria un presidio di forze di polizia

Da ieri sera a Palermo è attivo un presidio interforze a piazza Caracciolo, nel cuore della Vucciria, per garantire sicurezza, decoro urbano e accompagnare la riqualificazione dell’area in seguito anche all’ordinanza di pedonalizzazione, in fase sperimentale fino al 31 dicembre. Lo dice la consigliera comunale di FdI Tiziana D’Alessandro.

«Ho lavorato con passione e impegno per oltre un anno a questo progetto di riqualificazione - aggiunge - a partire dalla pedonalizzazione. La piazza nelle ore notturne veniva sistematicamente invasa da venditori abusivi, attività illegali e schiamazzi, con episodi anche gravi come aggressioni ai danni di turisti. Per questo motivo ho più volte richiesto un presidio fisico e continuativo, attivo da ieri, proprio quello che serviva al mio progetto. I risultati sono già evidenti: la musica è cessata nelle ore notturne e la piazza ha ritrovato un clima di rispetto e convivenza».

La consigliera ringrazia il questore e la polizia municipale e spiega che nei prossimi giorni arriveranno anche i nuovi arredi urbani previsti dal progetto.