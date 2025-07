Palermo, un uomo gambizzato a Falsomiele

Forse un conto in sospeso per droga, o un debito non saldato: a Palermo si torna a sparare. Intorno alle 19,30 un uomo di 54 anni, S. F., è stato gambizzato a Falsomiele. I colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 19,30 in largo del Pettirosso: sarebbero stati alcuni residenti a sentire i colpi di arma da fuoco e a chiamare il 112.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia e un'ambulanza che ha trasportato l'uomo all’ospedale Civico dove ora si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Le gambe sono state raggiunte da diversi colpi di pistola ma non è un pericolo di vita.