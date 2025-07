Malamovida, chiusa per sette giorni la discoteca Quetzal di Cinisi dopo l'assalto di un centinaio di giovani

Era la notte tra il 28 e il 29 giugno quando gruppi di giovanissimi avevano tentato di introdursi all'interno del Quetzal, nota discoteca di Cinisi, pretendendo di non pagare. Lo scontro con i buttafuori aveva dato vita a una gigantesca rissa nella quale, secondo alcuni testimoni di quella sera, finirono in mezzo anche altri ragazzi che erano in fila in attesa di entrare. Furono presi a pugni, alcuni perfino rapinati e gli venne spruzzato di sopra dello spray al peperoncino. Alcune ragazze, invece, furono scaraventate contro automobili posteggiate. Adesso è arrivata la misura del questore, che ha sospeso la licenza al locale per sette giorni (l'ordinanza è entrata in vigore il 18 luglio).

La stessa (ma ridotta a 5 giorni) destinata a un piccolo bar di Contessa Entellina, dove per ben cinque volte si sono verificati episodi di violenza, aggressioni e liti.