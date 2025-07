Il caso della sala Vip dell'aeroporto di Palermo, Gesap avvia un audit

Gesap, società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, ha avviato un audit immediato sui servizi della Lounge "Prima Vista", gestita da AviaPartner, a seguito delle verifiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

L'iniziativa, si legge in una nota, «mira a garantire ai passeggeri un livello di servizio allineato ai più alti standard di qualità e comfort, in linea con le normative vigenti e con le migliori pratiche internazionali. La nuova governance di dell'azienda conferma così il proprio impegno a rendere l’esperienza aeroportuale sempre più efficiente e di eccellenza, nel quadro del piano di riorganizzazione e rilancio già in corso».