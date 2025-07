Controlli alla Vucciria, emessi 6 avvisi orali e denunciato un giovane ambulante

A Palermo, nell’ambito del protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto", agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno continuato a presidiare, anche in queste ore, le aree della movida con particolare riferimento alla Vucciria al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità. A partire dalla notte di lunedì, sono state identificate 302 persone di cui 76 con precedenti di polizia e controllati 46 veicoli. Il Questore di Palermo, Vito Calvino, ha disposto l'emissione di sei "Avvisi orali" nei confronti di altrettanti giovani, uno dei quali minorenne. In un’altra circostanza, ma sempre nel contesto dei controlli connessi all’Alto Impatto, in via Pannieri, proveniente dalla Vucciria a bordo di un velocipede a pedalata assistita, la Polizia di Stato ha fermato ed identificato un giovane di 28 anni con precedenti di polizia e già gravato da Daspo urbano, meglio noto come Dacur, provvedimento che, tra le altre prescrizioni, vietava l'accesso all’area della Vucciria, perché in passato denunciato per condotte censurabili concretizzatesi proprio nel quartiere. Il giovane ha ammesso di essersi recato alla Vucciria per svolgere l'attività abusiva di vendita ambulante di bevande alcoliche su banchetti e, così come previsto dalla legge, è stato denunciato per violazione del provvedimento. I controlli, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno senza soluzione di continuità.