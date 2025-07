Comune di Palermo, pubblicato il bando per reclutare 100 nuovi vigili urbani

Il Comune di Palermo ha pubblicato un bando per il reclutamento di 100 agenti di Polizia Municipale selezionati tra i dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano i requisiti. Per i posti che dovessero rimanere vacanti si procederà con concorso pubblico.

«Dopo l’approvazione del Decreto sicurezza, l’amministrazione comunale si è attivata, arrivando, nel giro di poche settimane, alla pubblicazione di questa manifestazione di interesse per il

reclutamento di nuovi vigili urbani. Dopo la scadenza dell’avviso, sapremo quanti vigili potremo assumere dalle graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ma nel frattempo ci siamo mossi parallelamente su un’altra iniziativa, autorizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che prevede un nuovo concorso con procedura semplificata per il reclutamento dei posti che eventualmente resteranno a disposizione», dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale e alla Polizia municipale Dario Falzone.

«Finalmente - ha dichiarato il comandante Angelo Colucciello - la Polizia municipale di Palermo potrà avere un buon numero di assunzioni di personale giovane che verrà impiegato nei servizi

esterni di controllo del territorio. Queste assunzioni non risolveranno il problema in toto (all’appello, a fine procedura, mancheranno ancora più di 700 unità), ma è comunque un bella boccata di ossigeno per rispondere meglio alle esigenze della città».