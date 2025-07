Palermo, un altro immobile occupato abusivamente è stato liberato dalla polizia municipale

Un nuovo immobile, occupato abusivamente, è stato liberato oggi dalla Polizia Municipale di Palermo. Si tratta di un alloggio confiscato alla mafia, situato in zona Belmonte Chiavelli, che è tornato nella disponibilità dell’Unità Abitare sociale e dell’Assessorato all’emergenza abitativa del Comune, poco prima, probabilmente, di essere ceduto illegalmente ad altri soggetti. Il recupero è stato effettuato dagli uomini della Polizia Municipale, prontamente intervenuti insieme all’assessore Fabrizio Ferrandelli, che hanno provveduto al cambio della serratura, supportati dai Carabinieri. E’ già stato destinato agli assegnatari aventi diritto secondo le graduatorie comunali. "Esprimo soddisfazione - ha dichiarato Ferrandelli - per un lavoro che sta investendo tutti i quartieri della città, consentendo a chi ha diritto di vedere scorrere le proprie posizioni in graduatoria e al contempo mandando un segnale di legalità e controllo del territorio concreto e fattivo".