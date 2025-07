Dopo il diciannovenne Antonio Russo è morto anche il secondo giovane coinvolto a Carini in un incidente stradale che si è verificato in corso Italia: Giovanni Lo Coco, 22 anni, era stato trasportato la notte di venerdì in ospedale, in gravissime condizioni.

Leggi anche Incidente mortale a Carini, perde la vita Antonio Russo di 20 anni

I due, a bordo di uno scooter Yamaha TMax, erano finiti contro il marciapiede dopo aver perso il controllo del mezzo.