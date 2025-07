Dazi, Tajani incontra Schifani: task force per l'export della Sicilia

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha presieduto a Palazzo Chigi una riunione dedicata alla crescita dell’export della Regione Sicilia. All’incontro erano presenti esponenti del gruppo Sace, Simest, Ice, con il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e una delegazione dell’amministrazione regionale. Lo rende noto la Farnesina.

Al centro dell’incontro il tema dei dazi e le modalità per sostenere la promozione dell’export e l’internazionalizzazione delle imprese della Sicilia. In prima battuta, Tajani ha confermato il pieno impegno del Governo nel sostenere l’azione del Commissario Ue Sefcovic per arrivare a un accordo sui dazi con gli Stati Uniti entro il primo agosto. Tajani ha quindi illustrato i contenuti del Piano d’Azione per l’Export nei mercati extra-UE, messo a punto dalla Farnesina. Sono così state passate in rassegna le opportunità offerte dai mercati ad alto potenziale in Asia, Africa e America Latina, assicurando il pieno sostegno delle ambasciate e della rete diplomatica per accompagnare le imprese. Tajani ha orientato da tempo il Sistema Italia ad agire su nuovi mercati, anche con il «Piano Export» del Ministero.