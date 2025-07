Alte temperature e afa, in Sicilia si attivano i rifugi climatici

Le temperature si alzano e i Comuni della Sicilia orientale si attrezzano per fare fronte a eventuali emergenze. A Siracusa il Comune ha realizzato dei «rifugi climatici». L'ultimo è stato aperto oggi dalla locale Protezione civile, a Cassibile, nella sede della circoscrizione, in via delle Margherite 2. I rifugi climatici saranno aperti dalle 11 alle 18, cioè nelle ore più calde delle giornate, e saranno presieduti dal personale della polizia municipale. Gli altri si trovano all’Urban Center, nel Centro anziani di via Foti 38,

nella sede della Circoscrizione Acradina e in quella di Belvedere. A Ortigia, in piazza Archimede, stazionerà un’ambulanza della Croce rossa.

A Riposto, in provincia di Catania, l’amministrazione in collaborazione con il comitato Jonico etneo della Croce rossa italiana, ha predisposto un punto di assistenza alla popolazione attivo da oggi a domenica 27 luglio dalle 9 alle 13.30 in piazza del Commercio, luogo centrale della città e frequentato quotidianamente da molti anziani. L’iniziativa, spiega il Comune, «nasce per garantire un presidio di sollievo, monitoraggio sanitario e supporto alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili, in un periodo in cui il rischio legato alle temperature elevate può diventare un pericolo serio per la salute pubblica».