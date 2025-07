Palermo, paura in via Serradifalco: auto si schianta contro un’impalcatura, ferito un ragazzo

Incidente questa mattina (20 luglio) in via Serradifalco, a Palermo. Intorno alle 10, un’auto è finita contro l’impalcatura di un edificio in ristrutturazione. Alla guida del mezzo c’era un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito nello schianto.

Il giovane è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. L’impatto ha danneggiato parte della struttura metallica, ma - secondo i primi rilievi - l’integrità statica dell’impalcatura non sarebbe compromessa. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell’incidente.