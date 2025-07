Violenza a Palermo, il ministro Piantedosi: l'esercito in città c'è già, bisogna analizzare i singoli casi

«Aggressioni ai turisti? L'esercito in città c'è già, credo dobbiamo fare un’analisi accurata perché poi non tutti gli episodi sono uguali, alcuni di essi adesso sono al vaglio. Analizzeremo insieme la situazione, andremo a fare un comitato per l’ordine pubblico qui con le autorità locali che hanno una conoscenza anche più diretta del territorio, dei fenomeni, quindi non solo le forze dell’ordine, il sindaco, l’autorità giudiziaria». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo sulla situazione della criminalità in città.

«Il nostro è un governo che sta mettendo in campo delle risorse straordinarie come non avveniva da decenni e quindi lo abbiamo fatto anche su Palermo, continueremo a farlo perché ci siamo dati l’obiettivo di completare questo percorso anche nel prossimo biennio - ha aggiunto Piantedosi -. L’importante è che queste risorse non siano solo una destinazione numerica, quantitativa, ma ci siano azioni mirate in qualche modo».