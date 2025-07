Per non dimenticare, uno speciale di otto pagine sul Giornale di Sicilia

Non è un anniversario da commemorare in silenzio, né una data da archiviare nel rito. È una ferita ancora viva ma anche una chiamata alla responsabilità civile. A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, il Giornale di Sicilia dedica uno speciale di otto pagine a Paolo Borsellino, al magistrato, all’uomo, al padre. Otto pagine per ricordare senza retorica. Per raccontare, ancora una volta, con parole, immagini, testimonianze, ciò che non deve e non può essere dimenticato.

Nello speciale le immagini di quei giorni, le foto di repertorio e gli scatti familiari. Non ci sono solo gli attimi dopo l’esplosione, ma anche i sorrisi privati, i momenti domestici, i volti di chi ha condiviso con Borsellino una vita prima ancora che una missione. C’è la famiglia, oggi voce consapevole di un’eredità pesante e luminosa.

C’è il ricordo della scorta, quei cinque agenti — Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina — uccisi insieme a lui, che oggi più che mai vanno ricordati con nome e dignità. Ci sono le voci degli amici e dei colleghi.