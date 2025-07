Palermo, oltre 20 interventi dei vigili del fuoco per incendi di sterpaglie e vegetazione

Nella giornata di oggi il personale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato in circa 20 interventi per contrastare incendi di sterpaglie e vegetazione che hanno interessato diversi comuni della provincia di Palermo.

Le fiamme hanno colpito in particolare i territori di Blufi, Partinico, San Giuseppe Jato e Altavilla Milicia, ma i due fronti più critici si sono sviluppati nei comuni di Alia e Montemaggiore Belsito.

Proprio a Montemaggiore Belsito, dove l’incendio è ancora in corso, è stato necessario l’impiego congiunto di squadre di terra VVF specializzate in Antincendio Boschivo e di mezzi aerei Canadair, a causa dell’estensione e della difficoltà dell’area colpita.

Le operazioni sono ancora in corso e le squadre continuano a lavorare per circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le zone coinvolte. Le alte temperature e il vento hanno reso particolarmente complessa la giornata sul fronte degli incendi.