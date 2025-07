Il fratello dell'agente Claudio Traina: «Ho perso le speranze dopo 33 anni di raggiungere la verità»

«Io ho perso le speranze dopo 33 anni di raggiungere la verità. Ogni anno sembra di ricominciare. Ci hanno fatto vedere la borsa, ma non l’agenda rossa. L’agenda parla la borsa no». Lo dice a margine della commemorazione Luciano Traina, fratello di Claudio, uno degli agenti della scorta uccisi in via D’Amelio 33 anni fa.

«Questo è un giorno che dovrebbe essere dedicato solo ai familiari. Le passerelle non ci interessano. - aggiunge Traina - Loro hanno 364 giorni per fare memoria in altri modi. Questo giorno penso che sia un giorno di memoria per noi familiari. Io purtroppo circa mezz'ora dopo ero lì in via D’Amelio. Non me l'ha raccontato nessuno, a mio fratello l’ho riconosciuto dalla gamba spezzata e dalla scarpa che indossava».