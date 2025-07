Formazione in Sicilia, i sindacati chiedono più tempo: ad agosto impossibile reperire utenti e docenti

«Agosto si conferma, anche quest’anno, un mese complicato per la macchina organizzativa della formazione professionale siciliana. La pubblicazione dell’Avviso 7/2025 e l’imminente scadenza della Fase 2 — fissata per l’8 settembre — rischiano di trasformare le ferie estive in un miraggio per centinaia di lavoratori e di mettere a dura prova la capacità degli enti di raggiungere gli utenti e i docenti da coinvolgere nei percorsi», lo scrivono in una nota le principali sigle sindacali del settore, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Sicilia. Hanno inviato una nota congiunta al Dipartimento regionale della Formazione professionale e all’Assessore all’Istruzione Girolamo Turano, chiedendo ufficialmente una proroga della scadenza al 30 settembre.

«Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile per i lavoratori — ricordano i sindacati — come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione italiana e dal Ccnl di categoria».