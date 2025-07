Traffico da bollino rosso nel weekend, in Sicilia attesi picchi sull'A19 e sull'A29

In Sicilia, si prevede un incremento marcato degli spostamenti lungo le principali direttrici verso le località balneari, in particolare sulla A19 Palermo-Catania , sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e lungo la SS 115 Sud Occidentale Sicula .

Bollino rosso è previsto già dal pomeriggio e dalla serata di oggi, giovedì 18 luglio, e anche domani mattina, sabato 19, così come nel pomeriggio di domenica 20, per i primi rientri. «Si intensificano le partenze con l’avvicinarsi della fase più acuta dell’esodo estivo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico con l’ottimizzazione dei cantieri e il potenziamento dei presìdi su tutto il territorio nazionale».

Nel terzo fine settimana di luglio è atteso un traffico in forte aumento lungo tutta la rete stradale e autostradale gestita da Anas (Gruppo FS Italiane), con flussi crescenti dai grandi centri urbani verso le località di mare, in particolare al Sud. L'ondata di partenze rappresenta una sorta di prova generale per l’esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend.

Particolare attenzione anche alla SS 121 Palermo-Agrigento, spesso soggetta a rallentamenti nei fine settimana estivi, e alla SS 113 Settentrionale Sicula, che serve i flussi verso le località costiere tra Palermo e Messina. Nelle aree interne dell’isola, invece, si segnalano condizioni di traffico regolare ma in crescita, specie nei pressi delle aree naturali e dei parchi montani. Presìdi rafforzati anche in prossimità dei cantieri ancora attivi – sebbene ridotti – per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, con circa 2.500 operatori Anas in servizio sull’intero territorio nazionale.

Il resto d’Italia

Nel Lazio traffico molto intenso in entrata e in uscita da Roma, con particolare congestione su GRA, A91, SS 148 Pontina, Appia, Aurelia e Cassia. In Veneto, riaperta al traffico la SS 51 “di Alemagna” a San Vito di Cadore (BL), mentre in Piemonte si viaggia a senso unico alternato nel nuovo tunnel di Tenda tra le province di Cuneo e Imperia. Lungo le direttrici meridionali – come la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e le statali 106 e 18 in Calabria – sono attesi picchi di traffico in direzione Sud, così come in Sardegna sulla SS 131 e sull’itinerario E45 nel Centro Italia.

Divieti e raccomandazioni

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Anas invita gli automobilisti a evitare le ore più calde, a programmare partenze in orari meno congestionati e a viaggiare con veicoli efficienti e scorte d’acqua a bordo. Le corsie di emergenza restano riservate ai mezzi di soccorso e non possono essere utilizzate in alcun caso dagli altri veicoli. Sul sito e sui canali social Anas sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulla viabilità.