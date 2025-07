Palermo, massacrati di botte e rapinati alla Vucciria due turisti irlandesi

Uno in stato confusionale, l’altro disperso fino alle 7 del mattino, ritrovato disteso a terra con la mascella rotta: la Vucciria continua a mettere vittime. E, manco a dirlo, si tratta di turisti. Questa volta due irlandesi, «due omoni», li descrivono alcuni testimoni, che sono stati accerchiati la scorsa notte intorno alle 3,30 da un gruppo di nordafricani: li hanno pestati e rapinati.

Uno dei due giovani è stato trovato da alcuni palermitani in stato confusionale ed è subito intervenuta la polizia. Che ha cercato l’amico, disperso per circa 4 ore quando è stata trovato riverso per terra in una delle stradine dell’antico mercato con la mascella rotta.

I due hanno lasciato Palermo e hanno comunque ringraziato le forze dell’ordine e i palermitani che li hanno aiutati.