Nuova operazione dei carabinieri allo Zen, sequestrate munizioni e droga

I militari della Stazione San Filippo Neri, insieme al cane antidroga «Ron», un pastore tedesco del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato un controllo all’interno dell’androne di un padiglione in via Costante Girardengo. Proprio lì, sotto una piastrella, è stata rinvenuta una chiave per l’apertura delle cassette postali. La scoperta si è rivelata determinante: una successiva perquisizione ha consentito di individuare, all’interno di una buca delle lettere, una pistola calibro 38 special pronta all’uso, con cinque cartucce inserite nel tamburo e altre cinque munizioni occultate in un guanto in lattice.

L’operazione ha inoltre permesso di recuperare un panetto di hashish da 77 grammi nascosto in un soppalco ricavato all’interno di un sottoscala. Altri quantitativi della stessa sostanza, suddivisi in sette dosi (7,5 grammi complessivi), erano stati nascosti in un barattolo metallico sotto una cassa di plastica sulla pubblica via.

Sono state infine trovate anche 30 dosi di marijuana, per un peso totale di 26 grammi.

Parallelamente, in via Socrate di Agrigento, i motociclisti del Nucleo Radiomobile hanno scoperto, all’interno di un magazzino, due sacchetti in plastica contenenti complessivamente 52 proiettili dello stesso calibro dell’arma sequestrata.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’invio dell’arma e delle munizioni al Ris di Messina per effettuare gli accertamenti tecnici: si cercherà di risalire ai responsabili e di stabilire se la pistola sia stata utilizzata per commettere reati.