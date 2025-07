Alla Facoltà Teologica di Sicilia la “Cittadella della Gioventù”. Il preside: "Camminare sui passi di una Palermo bella"

Ha fatto tappa alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia la “Cittadella della Gioventù”, l’iniziativa promossa dall’Agenzia italiana per la gioventù (Aig) che punta a trasformare luoghi ad alta complessità sociale in laboratori di cittadinanza, legalità e partecipazione. “La Facoltà Teologica di Sicilia in questa prospettiva vive fino in fondo Palermo e spera di contribuire a far camminare sui passi, mi piacerebbe dire nelle scarpe di ginnastica dei giovani, una Palermo bella, una Palermo di cui semplicemente gustarne la bellezza e le possibilità di risorse e di sviluppo per il futuro”, ha commentato il preside della Facoltà Teologica don Vito Impellizzeri.

Un’aula magna della Facoltà quella di ieri, giovedì 17 luglio, piena di giovani provenienti da diverse regioni d’Italia e differenti contesti sociali e culturali ma con un’identica visione del mondo nutrita di legalità, umanità e relazione. “Sogna - partecipa - crea” è il leitmotiv di questa iniziativa: “Siamo a Palermo quest’anno come ogni anno ma stavolta con un evento nuovo - spiega la presidente dell’Aig, Federica Celestini Campanari - nato con l’idea non soltanto di parlare della cultura della legalità e di lotta alla mafia ma anche di raccontare le opportunità per i giovani, le esperienze che possono fare a livello nazionale e a livello europeo, combattere il disagio giovanile e tutte quelle difficoltà che allontanano i giovani da percorsi di legalità”.