Si sente male durante processione a Misilmeri, bimbo di un anno soccorso dai carabinieri

Attimi di paura, ma anche di grande coraggio e umanità, ieri sera nel cuore di Misilmeri, durante una processione.

Un bambino di un anno ha improvvisamente perso conoscenza tra la folla, accasciandosi al suolo. Determinante l’intervento dei carabinieri presenti per garantire la sicurezza del corteo religioso: grazie a una rapida manovra di disostruzione delle vie respiratorie, sono riusciti a far tornare il piccolo a respirare, tra l’emozione e la commozione generale.

Pochi minuti dopo, il bambino è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale dei Bambini di Palermo. Non è in pericolo di vita.