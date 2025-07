Rifiuti a Palermo, primo giorno degli ispettori contro gli abbandoni: 15 maxi multe

Quindici cittadini sono stati multati (166 euro a testa) per il conferimento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti. E’ questo il report del primo giorno di attività dei 37 ispettori ambientali della Srr, incaricati dal Comune che oggi - coordinati dalla polizia municipale - hanno operato sugli assi di viale Michelangelo, via Brunelleschi e viale della Resurrezione.

«Dobbiamo sottolineare - ha detto l’assessore Pietro Alongi - che si tratta di un servizio che richiede un fisiologico periodo di rodaggio prima del suo svolgimento a pieno regime. Nei primi giorni, infatti, gli ispettori ambientali opereranno in diverse zone con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla corretta gestione dei rifiuti, perchè una virtuosa collaborazione dei cittadini migliorerà il mantenimento del decoro dei quartieri».

Alongi, sottolinea come «il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in orari non consentiti rappresenta uno dei principali aspetti che provoca inevitabili criticità che vanificano il servizio di raccolta effettuato dalle squadre della Rap». Con l’assessore all’Ambiente interviene anche il sindaco Lagalla che puntualizza come «l'assunzione di oltre 300 operatori, l’introduzione di nuovi mezzi e l’ampliamento della raccolta differenziata, uniti all’iniziativa degli ispettori ambientali e all’installazione di nuove apparecchiature di videosorveglianza, testimoniano il nuovo rilancio della tutela del decoro urbano da parte dell’amministrazione che non intende arretrare sul fronte del miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti».