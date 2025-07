Palermo, violentissimo incidente in via Castelforte: tre feriti, uno ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia

Violentissimo incidente in via Castelforte dove si sono scontrati frontalmente due scooter e sono rimaste ferite tre persone. A bordo di uno dei mezzi a due ruote c’erano due fratelli e uno di loro, 42 anni, dopo l’impatto ha subito perso conoscenza: si trova ricoverato in gravissime condizioni a Villa Sofia; non desterebbero preoccupazione le condizioni degli altri due feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione dell’infortunistica stradale e diverse ambulanze. I mezzi sono stati sequestrati in attesa che si concludano le indagini portate avanti dai caschi bianchi.

Il traffico è andato in tilt: a causa del violento sinistro, infatti, è stato necessario chiudere la strada per consentire l’intervento dei sanitari e i rilievi dei vigili urbani. Le code sono state gestite dagli agenti del comando di via Ugo La Malfa inviati sul posto per dare manforte ai colleghi.