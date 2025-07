Palermo, viene investita da un monopattino in via Ruggero Settimo ma l'ambulanza non può passare a causa dei dissuasori

Una donna è stata investita da una ragazza che era a bordo di un monopattino in via Ruggero Settimo. La donna ha perso molto sangue. Per essere soccorsa i sanitari del 118 sono arrivati a piedi. I dissuasori anti terrorismo installati non sono ancora funzionanti e l’ambulanza non è potuta entrare. Nella zona pedonale i monopattini non possono circolare se non qualche ora di mattina presto.

Una regola mai rispettata. Più volte si sono verificati incidenti con i monopattini che hanno investito e spedito in ospedale i pedoni.