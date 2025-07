Palermo, tenta di aiutare un commerciante in difficoltà: picchiato l'assessore Ferrandelli

Stava andando alla presentazione del Pug (piano urbanistico generale) nella chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, ma è rimasto vittima di una aggressione per aiutare il titolare di un noto bar in difficoltà. L'assessore all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli si trovava in via Alloro a Palermo quando ha visto che l'uomo era accerchiato da sei persone di origine straniera.

La prima impressione è stata quella che il gruppetto stesse vantando un debito esagerato sul resto che il commerciante, secondo loro, avrebbe dovuto dargli dopo aver consumato. La situazione stava degenerando e Ferrandelli si è avvicinato per soccorrere il titolare del baretto: nella mischia, l'assessore è stato colpito con uno sgabello alla schiena.

Il gruppo è scappato facendo perdere le proprie tracce nei vicoli vicini e sul posto è arrivata la polizia, che ha estrapolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ferrandelli è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla con un'ambulanza per farsi refertare; per fortuna non avrebbe subito gravi lesioni.