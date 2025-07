Le commemorazioni per Borsellino: la mostra degli studenti di Enna esposta nell'assessorato all'Istruzione

In occasione del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, l'assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione

professionale ospita nella sua sede di Palermo una mostra collettiva realizzata dagli studenti del liceo artistico regionale «Luigi e Mariano Cascio» di Enna, che conta circa 300 alunni.

L’esposizione, dal titolo «Scorta di Legalità», composta da una decina di stampe realizzate su pannelli forex e da tre tele dipinte con colori in acrilico, è dedicata al sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nelle stragi del 1992 a Capaci e Via D’Amelio, a Palermo. Vuole essere anche un tributo ai componenti delle loro scorte: gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

La collettiva, che nei mesi scorsi è stata esposta al Tribunale di Enna, è opera del talento di una ventina di studenti del liceo regionale, che frequentano gli indirizzi in Grafica e Arti figurative, e rientra in un percorso di educazione alla legalità che l’istituto ha voluto attivare nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, materia reintrodotta nelle scuole italiane dal 2019, come disciplina trasversale.