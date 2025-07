Grande caldo: Palermo da bollino arancione, più «fresche» Catania e Messina

Caldo in aumento sull'Italia dove le temperature con l’approssimarsi del weekend tornano a salire fino a punte che sfioreranno i 40 gradi. Domani, venerdì, ci saranno sette città delle 27 monitorate con il bollino giallo (livello di pre-allerta 1) e sabato diventeranno 10 più altre due, Palermo e Perugia, con il bollino arancione.

Per domani il bollino giallo riguarda Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Perugia e Roma. Per sabato Palermo e Perugia passeranno in arancione e in giallo ci saranno Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Messina, Rieti e Roma. In avvio della prossima settimana ci sarà un’ondata di caldo molto intensa con valori di oltre 40 gradi al Centro Sud e in Sicilia.