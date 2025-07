Gesap, Battisti: «Palermo deve diventare il nuovo hub del mediterraneo»

L’Amministratore Delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, insieme al Presidente Salvatore Burrafato, ha presentato oggi, nel corso di un incontro con i dipendenti e le principali sigle sindacali, le linee strategiche per lo sviluppo dell’hub aeroportuale "Falcone Borsellino" di Palermo. L'appuntamento ha rappresentato un passaggio decisivo per il rilancio dello scalo, poiché le linee illustrate dall’AD sono propedeutiche alla definizione del nuovo piano industriale, finalizzato a: garantire la piena valorizzazione dell’infrastruttura; recuperare la capacità competitiva dello scalo; aumentare l’attrattività per investitori privati e istituzionali, seguendo modelli già adottati nei principali aeroporti italiani ed europei.

Battisti ha sottolineato come la strategia di GESAP si ispiri alle migliori esperienze di governance aeroportuale in Italia e in Europa, che hanno saputo crescere grazie a partnership pubblico-private e a piani di sviluppo a lungo termine orientati a digitalizzazione, sostenibilità e incremento dei servizi premium. GESAP intende sviluppare questo approccio, con l’obiettivo di attrarre capitali e know-how dal mercato e di posizionare Palermo come uno dei principali hub del Mediterraneo.