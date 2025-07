Amap: 135 milioni di euro per investimenti e maggiore efficienza

Novità per Palermo e i 47 Comuni della provincia di cui Amap gestisce il Servizio idrico integrato. Sottoscritto il contratto di finanziamento strutturato che consentirà ad Amap di rilanciare l’azione gestionale, sia sotto il profilo del consolidamento degli interventi strutturali in corso sia sul fronte di nuovi investimenti. Un finanziamento di 135 milioni di euro reso operativo dopo l’approvazione del bilancio 2024 (un utile che supera i 9 milioni di euro) ma soprattutto a seguito dell’avvenuta approvazione del Piano industriale 2024-2045 e della proposta tariffaria da parte dell’Ati Palermo.

In questo senso il Piano industriale e il collegato Piano economico finanziario hanno costituito lo strumento per l’avvio della procedura di ricerca dei finanziamenti, oggi finalizzata con la sottoscrizione del contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo (capofila), Cassa Depositi e Prestiti, Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno.

La provvista finanziaria prevista verrà impiegata per poter ottemperare, a breve e lungo termine, non solo agli impegni di co-finanziamento degli interventi già in essere - fra cui quelli legati al Pnrr - ma anche a quelli derivanti dall’affidamento della gestione trentennale del Servizio idrico integrato di seguito evidenziati: adempimento degli obblighi normativi vigenti in materia di Servizio idrico integrato, salvaguardia ambientale ai fini della tutela e conservazione di risorse e territorio razionalizzazione dei processi per una maggiore efficienza delle attività modernizzazione di opere, reti e impianti gestiti. In questo contesto si inquadra il proseguimento dei lavori per la realizzazione del nuovo potabilizzatore Presidiana, a servizio di Palermo e dei territori della fascia costiera orientale.