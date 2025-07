Via Roma, al via i lavori per un nuovo semaforo all'incrocio con via Mariano Stabile

Sono partiti oggi i lavori per l’installazione di un nuovo semaforo a ciclo fisso all’incrocio tra via Roma e via Mariano Stabile. L’intervento, affidato ad Amg Energia dal Comune di Palermo, punta a migliorare la sicurezza stradale in una zona ad alto flusso veicolare e pedonale.

La nuova installazione, dotata di lanterne a Led e segnalatori acustici per ipovedenti, rientra in un pacchetto di manutenzione straordinaria dal valore complessivo di 149.835 euro. L’opera, eseguita con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, non comporterà al momento modifiche alla viabilità: i primi scavi riguardano infatti solo i marciapiedi.

Il cronoprogramma prevede il completamento del nuovo impianto entro la fine di agosto. Quando gli scavi interesseranno anche la sede stradale, Amg Energia valuterà eventuali aggiustamenti per ridurre i disagi alla circolazione. Nel frattempo, in via Mariano Stabile è stato istituito il divieto di sosta h24 per 20 metri dall’intersezione con via Roma, su entrambi i lati della carreggiata.