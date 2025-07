Paura in mare a Palermo, gommone in avaria rischia di finire sugli scogli: salvate sei persone dalla Polizia

I poliziotti hanno raggiunto rapidamente l’imbarcazione e, utilizzando una cima galleggiante, sono riusciti a mettere il natante in sicurezza, evitando che si schiantasse contro la costa. Accertate le buone condizioni di salute dei passeggeri, il gommone è stato trainato fino al porticciolo di Marina di Villa Igiea.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante le attività di vigilanza costiera disposte dalla Questura di Palermo per garantire la sicurezza dei litorali nel periodo estivo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel pattugliamento in mare, sono stati attirati dalle urla di aiuto provenienti da un gommone alla deriva, spinto verso gli scogli dal forte vento.

Attimi di panico al largo di Vergine Maria, dove un gommone con sei persone a bordo è andato in avaria rischiando di schiantarsi contro la scogliera. A evitare il peggio è stato l’intervento provvidenziale delle moto d’acqua della Polizia di Stato.

Un intervento tempestivo e decisivo che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche e che dimostra l’efficacia del servizio di vigilanza messo in campo dalla Polizia per tutelare la sicurezza in mare.