Palermo violenta, Lagalla dal ministro Piantedosi per chiedere maggiore sicurezza

«La tutela della sicurezza rappresenta un tema nell’agenda odierna di tutte le grandi città e amministrazioni d’Italia». Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parteciperà, insieme al presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, e altri colleghi sindaci, all’incontro che si terrà oggi, mercoledì 16 luglio, a Roma alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Un incontro che arriva dopo diversi recentissimi atti di brutale violenza che si sono verificati nel capoluogo dell'Isola, come il tentato stupro ai danni di una giovani turista o il raid punitivo in una cioccolateria storica, dove, in pieno giorno, e davanti a una sede municipale, un gruppo armato di tirapugni, seminando terrore, era intenzionato a dare una lezione a un dipendente, alla presenza di clienti, forse per dei cassonetti di rifiuti fuori posto.

La materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, come specifica la stessa Associazione dei Comuni italiani, «fa capo allo Stato e al governo e l’esposizione dei sindaci su questo fronte ci spinge - afferma Lagalla - a un momento di costruttivo confronto e valutazione per provare a imprimere un salto di qualità con l’adozione di nuove soluzioni, toccando diversi aspetti che vanno dal rafforzamento dei corpi di Polizia municipale ai piani di dislocamento delle forze di polizia sul territorio»