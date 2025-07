Palermo, rifiuti davanti al portone: una disabile bloccata in casa

Asserragliati in casa per colpa dei rifiuti. È quanto succede ormai da alcune settimane a una famiglia di via Giulio Verne, nel quartiere Tommaso Natale. «Viviamo con una figlia disabile in casa - spiega Giulia Candido, che ha inviato un messaggio alla redazione del Giornale di Sicilia -. Ormai da qualche tempo, da quando è stata introdotta la raccolta differenziata nel nostro quartiere e sono stati collocati i cassoni condominiali, ci ritroviamo cumuli di rifiuti davanti la porta di casa».

I contenitori della differenziata sono presi d’assalto e ostruiscono lo scivolo disabili per il passaggio della carrozzella. Così ogni mattina la signora Candido è costretta a farsi largo tra rifiuti maleodoranti per consentire alla figlia di salire in macchina.

Dagli uffici della Rap fanno sapere che il problema non è legato a un disservizio nella raccolta, che invece funziona regolarmente, ma all’abbandono di rifiuti non differenziati. sito è comunque previsto un intervento di pulizia.