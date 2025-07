Palermo, aggressione all'Ucciardone: 6 agenti feriti

Sei agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti alla nona sezione del carcere Ucciardone a Palermo. L’aggressione è avvenuta da parte di alcuni detenuti che dopo avere picchiato gli agenti hanno tentato di dare fuoco a una cella. L’episodio è denunciato dal vice segretario regionale del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria Giuseppe Zabatino.

«Continua la gravissima situazione alla nona sezione dove sono reclusi detenuti anche con problemi psichiatrici - dice il sindacalista - La rissa è divampata contro gli agenti in servizio poiché un detenuto ha minacciato pesantemente il vice direttore che era impegnato in consigli di disciplina impedendogli di uscire dalla stanza. Nel corso della protesta si sono uniti altri reclusi che hanno dato manforte al ed hanno attaccato il personale in servizio con calci e pugni.

Sei sono finiti all’ospedale. Solo grazie all’arrivo di altri colleghi è stato ristabilito l’ordine».