L'hostess palermitana morta a Vienna: la famiglia chiede il sequestrato la cartella clinica e i vestiti della giovane ancora in ospedale

L’ultima richiesta è di oggi ed è stata presentata dall’avvocato dei familiari di Aurora Maniscalco, l’hostess precipitata dal balcone dell’alloggio che divideva col fidanzato a Vienna e morta dopo qualche giorno in ospedale. Il legale, che assiste la zia, il padre e la madre della ragazza, ha inviato alla pm Ludovica D’Alessio, che sta coordinando le indagini sulla morte della 24enne, una istanza in cui si chiede l’acquisizione e il sequestro urgente della cartella clinica e il sequestro, presso l’ospedale Generale di Vienna (Akh Wien), degli indumenti e di tutti gli effetti personali, inclusa la catenina, che Aurora indossava al momento della caduta. I reperti - secondo i familiari - sono indispensabili per gli accertamenti tecnico-scientifici necessari a cercare tracce biologiche di terzi, fibre o altri elementi indicativi di una colluttazione.

La famiglia della giovane non crede all’ipotesi del suicidio avanzata dai magistrati austriaci che hanno rapidamente chiuso il caso. Da qui l’esposto alla Procura di Palermo che ha iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio il fidanzato di Aurora, in casa quando l’hostess è caduta dal balcone.