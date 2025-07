Corruzione all'Ars, sit-in di Pd e M5s: «Schifani riferisca o blocchiamo i lavori d'Aula»

«Sono anni che chiediamo di venire a riferire sugli scandali See Sicily e sul disastro Sanità e non c'è stato verso di fargli trovare la strada di Sala d’Ercole. Il tempo ora è abbondantemente scaduto. O viene in aula subito o blocchiamo i lavori del Parlamento», aggiunge. Così il capogruppo Antonio De Luca: «Sono due anni che chiediamo inascoltati al presidente di venire a riferire sugli scandali del Turismo e della Sanità. Oggi siamo venuti a chiederlo in piazza. Deve smetterla di nascondersi, i siciliani pretendono chiarezza».

Pronti a bloccare i lavori dell’Assemblea regionale siciliana se il presidente della Regione, Renato Schifani, non verrà in Aula «a riferire sugli scandali che stanno travolgendo il suo governo e Fratelli d’Italia». E’ la richiesta che viene dal sit-in di Pd e M5s svoltosi davanti alla presidenza della Regione siciliana.

«Bisogna urgentemente cambiare il metodo di gestione risorse pubbliche, dicendo basta all’utilizzo - strumentale e personale - di eventi sportivi e culturali per acquisire consenso elettorale e politico», sostengono il Partito democratico e Movimento 5 stelle. «Siamo qui per dire basta a una gestione poco trasparente - afferma la vicesegretaria del Pd Sicilia e deputata regionale, Valentina Chinnici - dei fondi regionali destinati al turismo e alla cultura, che vengono invece usati in modo personale, padronale e clientelare. Il fine di questa iniziativa, assieme al Movimento 5 Stelle, è quello di proporre una alternativa urgente alla Sicilia, perchè il governo Schifani ci sta umiliando di fronte all’intera nazione».

All’iniziativa ha aderito l’intero gruppo parlamentare del Pd all’Ars, alla presenza della presidente del partito, Cleo Li Calzi, dei dirigenti del Pd Sicilia. «Da Cannes a See Sicily ad Agrigento Capitale - ha detto il capogruppo Pd, Michele Catanzaro - sul turismo abbiamo presentato numerose interrogazioni e interpellanze di fronte alle quali il presidente della Regione si è sempre voltato da un’altra parte. Adesso non può più esimermi dal presentarsi in aula. Il problema politico resterà fino a quando non toglierà la delega a Fratelli d’Italia».