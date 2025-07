Lagalla fischiato al Festino, le circoscrizioni: «Bisogna attuare il decentramento»

«Il sindaco di Palermo quest’anno al Festino di Santa Rosalia è stato fischiato sonoramente. I fischi non sono semplicemente una superficiale manifestazione di disapprovazione, ma il sintomo evidente di un malessere profondo e di una distanza tra il governo della Città e i cittadini. In questo quadro, noi presidenti delle otto Circoscrizioni riteniamo che un elemento nodale di tale dissonanza sia il totale accantonamento del processo di decentramento amministrativo». Lo dicono i presidenti delle otto circoscrizioni di Palermo in una nota congiunta.

«Al sindaco Lagalla - aggiungono - vanno riconosciuti impegno e dedizione per il bene di Palermo che hanno prodotto alcuni risultati concreti, come la risoluzione del grave e doloroso problema dei cimiteri e il percorso verso il risanamento deiconti; ma il Sindaco con la sua Giunta non hanno sinora espresso voglia, capacità e impegno per condividere con i quartieri e i territori - unitamente al Consiglio Comunale - le fasi di programmazione ed erogazione di importanti servizi, non coinvolgendo le Circoscrizioni, fondamentale cerniera territoriale della Città».