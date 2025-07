Il Festino di Santa Rosalia, Lagalla: «I fischi? Sono aperto al confronto»

Poi, ringrazia l'intera macchina organizzativa: «Il giorno dopo il Festino è sempre tempo di bilanci e il primo ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti i palermitani e i turisti che hanno saputo vivere questo evento nella maniera che ho auspicato alla vigilia: tutti insieme per celebrare Santa Rosalia con rispetto, gioia e in sicurezza. Come ho sempre sostenuto, in occasione dei grandi eventi Palermo riesce sempre a mostrare il suo volto migliore, composto e accogliente. Certamente, questo è stato anche merito dell’ottima organizzazione di questa edizione e per questo voglio ringraziare chi ha realizzato lo spettacolo, che ha unito tradizione e mostrato anche immagini indelebili grazie a moderne tecnologie. Tutto questo è cultura e segna un ulteriore passo verso il processo di internazionalizzazione che Palermo sta portando avanti. È doveroso, inoltre, ringraziare tutta la macchina che ha permesso di far vivere il Festino in sicurezza: il Prefetto e il Questore che hanno coordinato le operazioni, tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, della Polizia Municipale, della Protezione Civile, del 118 e delle associazioni di volontariato che in strada hanno dato il loro determinante contributo alla riuscita della serata. Infine, rivolgo un ringraziamento alle squadre di operai della Rap, impegnate dalle prime ore di stanotte per ripristinare l’ordine e la pulizia lungo tutta l’area dove si è svolto l’evento e a tutte le maestranze delle società partecipate del Comune che in questi giorni hanno fornito un supporto strategico all’organizzazione dell’evento».