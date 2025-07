Violenze, spaccio e degrado: a Palermo il grido d’allarme della Kalsa

L’illuminazione pubblica è scarsa e in alcune strade inesistente. Di notte il Foro Italico è al buio e diventa terra di nessuno. Inoltre Porta dei Greci è divenuta impraticabile, è sempre occupata da gente che dorme e vive lì sotto, così come il palchetto della musica. Al momento dell’insediamento l’amministrazione comunale aveva promesso interventi, ma la situazione è rimasta immutata. Comprendiamo le difficoltà di chi amministra e la carenza di risorse, ma la situazione non è più tollerabile».

Anche nella vicina via della Zecca vecchia la situazione è divenuta pesante a causa della presenza di senzatetto accampati per strada. La denuncia arriva dall’avvocato Sonia Randazzo, che in una nota spiega: «Sotto casa nostra, proprio di fronte al portone, si sono stanziate delle persone che alternano stati di collassamento da crack a stati di violenza. Abbiamo anche assistito a scene purtroppo molto tristi (come rapporti sessuali). Ho trasmesso una pec al Comune invitandolo a un intervento sia sociale che di sicurezza. Alla scadenza del termine la mia intenzione è procedere con un ricorso al Tar, una segnalazione alla Corte dei Conti e una segnalazione alla Procura per accertare eventuali responsabilità da omissione di atti d’ufficio. I tempi saranno lunghi, ma sono gli unici strumenti legali che ho per portarli a un intervento (spero)».

I numerosi episodi violenti nel centro storico destano non poco allarme sociale e il sindaco Roberto Lagalla ha inviato un documento al prefetto per chiedere la convocazione di un comitato per la sicurezza allargato ai rappresentanti delle categorie produttive. E intanto, dopo il movimentato intervento in centro da parte degli agenti della questura per bloccare due ladri di moto, la segreteria provinciale del sindacato Fsp Polizia afferma che «la sicurezza richiesta da residenti, commercianti e operatori economici si scontra con una evidente carenza di organico che riguarda tutta la polizia. La città, in particolare, ha assistito, negli ultimi anni, a un continuo decremento numerico degli agenti».