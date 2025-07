Morto Luciano Cassina, fu rapito dall'anonima sequestri

Fu una delle vittime dell’anonima sequestri in Sicilia. È morto l’ingegnere Luciano Cassina, 86 anni, uno dei figli del conte Arturo che per molti anni ha gestito il servizio di manutenzione stradale e delle fogne di Palermo. Luciano Cassina venne rapito sotto casa, in via Principe Belmonte, il 16 agosto 1972 e rilasciato il 7 febbraio successivo dopo un riscatto di un miliardo e 300 milioni di

lire.

Il suo caso venne collegato a un’inedita decisione dell’anonima sequestri capeggiata da Luciano Liggio protagonista di clamorosi sequestri al Nord, tra cui quello dell’industriale Luigi Rossi di Montelera. Per la prima volta i banditi rovesciavano la linea della vecchia mafia che escludeva i rapimenti in Sicilia.

L’inchiesta si avvalse delle rivelazioni di Leonardo Vitale, il primo pentito di Cosa nostra poi ucciso, e coinvolse Francesco Scrima quale componente del gruppo che rapì Cassina e padre Agostino Coppola, parroco a Partinico e molto legato aTotò Riina, indicato come l’emissario dei banditi. A Coppola venne consegnato il riscatto ma, nel passaggio di mano deisoldi, scomparvero 300 milioni. Un ruolo simile il sacerdote avrebbe svolto nei sequestri degli industriali Emilio Baroni e Luigi Rossi di Montelera.